Себастьян Андерссон - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Андерссон
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1991 (31 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Андерссон
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|22
|3
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2022
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|1:0
|Кельн (Кельн)
|20.03.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|36'
|13.03.2022
|1' -76'
|Байер (Леверкузен)
|0:1
|Кельн (Кельн)
|06.03.2022
|72' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|26.02.2022
|84' -90'
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|19.02.2022
|1' -61'
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|46'
|11.02.2022
|1' -85'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Кельн (Кельн)
|05.02.2022
|85' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|15.01.2022
|73' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:4
|Бавария (Мюнхен)
|19.12.2021
|1' -57'
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|14.12.2021
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:3
|Кельн (Кельн)
|10.12.2021
|1' -83'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|04.12.2021
|65' -90'
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|27.11.2021
|70' -90'
|Кельн (Кельн)
|4:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|90'
|21.11.2021
|45' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|07.11.2021
|77' -90'
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Унион (Берлин)
|30.10.2021
|65' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|24.10.2021
|77' -90'
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Байер (Леверкузен)
|82'
|15.10.2021
|1' -56'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|01.10.2021
|1' -85'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|50' 68'
|25.09.2021
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|86'
|18.09.2021
|68' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|11.09.2021
|1' -82'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|28.08.2021
|1' -71'
|Кельн (Кельн)
|2:1
|Бохум (Бохум)
|22.08.2021
|69' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:2
|Кельн (Кельн)
|15.08.2021
|76' -89'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Герта (Берлин)