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    Себастьян Андерссон - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Себастьян
    Фамилия Андерссон
    Команда Кельн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 июля 1991 (31 год)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 22 3 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2022 1' -90' Унион (Берлин) 1:0 Кельн (Кельн)
    20.03.2022 1' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Боруссия (Дортмунд)
    36'
    13.03.2022 1' -76' Байер (Леверкузен) 0:1 Кельн (Кельн)
    06.03.2022 72' -90' Кельн (Кельн) 0:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    26.02.2022 84' -90' Гройтер Фюрт (Фюрт) 1:1 Кельн (Кельн)
    19.02.2022 1' -61' Кельн (Кельн) 1:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    46'
    11.02.2022 1' -85' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Кельн (Кельн)
    05.02.2022 85' -90' Кельн (Кельн) 1:0 Фрайбург (Фрайбург)
    22.01.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 2:2 Кельн (Кельн)
    15.01.2022 73' -90' Кельн (Кельн) 0:4 Бавария (Мюнхен)
    19.12.2021 1' -57' Кельн (Кельн) 1:0 Штутгарт (Штутгарт)
    14.12.2021 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:3 Кельн (Кельн)
    10.12.2021 1' -83' Кельн (Кельн) 0:2 Аугсбург (Аугсбург)
    04.12.2021 65' -90' Арминия (Билефельд) 1:1 Кельн (Кельн)
    27.11.2021 70' -90' Кельн (Кельн) 4:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    90'
    21.11.2021 45' -90' Майнц (Майнц) 1:1 Кельн (Кельн)
    07.11.2021 77' -90' Кельн (Кельн) 2:2 Унион (Берлин)
    30.10.2021 65' -90' Боруссия (Дортмунд) 2:0 Кельн (Кельн)
    24.10.2021 77' -90' Кельн (Кельн) 2:2 Байер (Леверкузен)
    82'
    15.10.2021 1' -56' Хоффенхайм (Зинсхайм) 5:0 Кельн (Кельн)
    01.10.2021 1' -85' Кельн (Кельн) 3:1 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    50' 68'
    25.09.2021 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:1 Кельн (Кельн)
    86'
    18.09.2021 68' -90' Кельн (Кельн) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    11.09.2021 1' -82' Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Кельн (Кельн)
    28.08.2021 1' -71' Кельн (Кельн) 2:1 Бохум (Бохум)
    22.08.2021 69' -90' Бавария (Мюнхен) 3:2 Кельн (Кельн)
    15.08.2021 76' -89' Кельн (Кельн) 3:1 Герта (Берлин)
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