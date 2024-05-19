Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Себастьян Андерссон - статистика

Завершил карьеру
15 июля 1991 (35)
#20 | Нападающий
190 см
Швеция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
15
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гамбург
4 : 1
19.05.2024
Нюрнберг
70' - 85'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
3 : 0
11.05.2024
Эльверсберг
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Фортуна
3 : 1
03.05.2024
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
0 : 1
28.04.2024
Карлсруэ
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Нюрнберг
0 : 2
19.04.2024
Падерборн
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
2 : 0
13.04.2024
Нюрнберг
1' - 68'
13'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Нюрнберг
0 : 4
06.04.2024
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Герта
3 : 3
30.03.2024
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
0 : 2
16.03.2024
Санкт-Паули
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Магдебург
0 : 1
09.03.2024
Нюрнберг
1' - 60'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
2 : 1
02.03.2024
Айнтрахт
1' - 90'
23'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
25.02.2024
Нюрнберг
1' - 72'
8'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
1 : 1
18.02.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
64'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Веен
1 : 1
09.02.2024
Нюрнберг
1' - 85'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
2 : 2
03.02.2024
Оснабрюк
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3 : 0
26.01.2024
Нюрнберг
1' - 73'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
3 : 0
20.01.2024
Ганза
1' - 70'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
2
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
1
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+