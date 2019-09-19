Алеф - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Алеф
|Фамилия
|Салданья
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нова-Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1995 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Алеф
|Фамилия
|Салданья
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нова-Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1995 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|20.02.2020
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Базель (Базель)
|12.12.2019
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|74'
|28.11.2019
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|07.11.2019
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|24.10.2019
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|03.10.2019
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|19.09.2019
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:4
|Дюделанж (Дюделанж)