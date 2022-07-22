Фернандо - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Педро
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1999 (24 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Педро
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|1' - 60'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 63'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|48' 52'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|8
|6
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -63'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|48' 52'
|10.09.2022
|64' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.09.2022
|1' -61'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|13'
|27.08.2022
|1' -67'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|16'
|14.08.2022
|1' -58'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|41'
|06.08.2022
|1' -64'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|50'
|30.07.2022
|1' -85'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.07.2022
|1' -69'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)
|56' 38'