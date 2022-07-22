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    Фернандо - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Фернандо
    Фамилия Педро
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Родной город Белу-Оризонти
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 марта 1999 (24 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 1' - 60' Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 63' Зальцбург 4:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 17 тур
    48' 52'
    Статистика по турнирам
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