Ловро Бизяк - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Ловро
|Фамилия
|Бизяк
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Ловро
|Фамилия
|Бизяк
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2021
|87' -89'
|Шериф (Тирасполь)
|3:0
|Динамо (Загреб)
|10.08.2021
|85' -89'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Црвена Звезда (Белград)
|03.08.2021
|75' -89'
|Црвена Звезда (Белград)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|90'
|28.07.2021
|90' -88'
|Шериф (Тирасполь)
|3:1
|Алашкерт (Мартуни)
|20.07.2021
|90' -89'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:1
|Шериф (Тирасполь)
|13.07.2021
|81' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Теута (Дуррес)
|07.07.2021
|67' -89'
|Теута (Дуррес)
|0:4
|Шериф (Тирасполь)