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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Целе - Неман
Целе - Неман: обзор матча 10 августа 2023
Целе
10.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Целе - Неман
Желтая карточка
Эдмилсон
90'
+2
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Матко
82'
Замена
J. Lamy
️️️️
Д. Попович
82'
75'
Замена
А. Легчилин
️️️️
О. Евдокимов
Замена
Т. Светлин
️️️️
Н. Коутер
64'
63'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
А. Сучков
58'
Замена
А. Якимов
️️️️
Е. Зубович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
19
Nino Milic
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
26
Давид Зец
ЦФ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
13
Матиц Врбанец
ЦФ
17
Алеша Матко
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Неман
25
Константин Руденок
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Целе
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
19
Karlo Špeljak
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
31
Metod Jurhar
ЦФ
16
Тамар Светлин
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Неман
1
Максим Белов
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
2-2-1-5
77
Розман
2
Карничник
19
10
Коутер
22
Попович
8
Бобичанец
26
Зец
17
Матко
13
Врбанец
3
Вуклишевич
19
Иквуэмеси
4-1-2-2-1
25
Руденок
4
Васильев
33
Карпович
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
15
Евдокимов
88
Савицкий
10
Шукуров
17
Сучков
17
Зубович
10
Коутер
16
Светлин
16
Светлин
10
Коутер
22
Попович
99
99
22
Попович
17
Матко
77
Бизяк
77
Бизяк
17
Матко
17
Зубович
24
Якимов
24
Якимов
17
Зубович
17
Сучков
32
Павлюковец
32
Павлюковец
17
Сучков
15
Евдокимов
46
Легчилин
46
Легчилин
15
Евдокимов
Остались в запасе
Целе
Неман
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
19
Karlo Špeljak
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
31
Metod Jurhar
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
1
Максим Белов
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
19
Karlo Špeljak
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
31
Metod Jurhar
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Целе - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
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