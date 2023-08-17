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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Неман - Целе
Неман - Целе: обзор матча 17 августа 2023
Неман
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 4
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Целе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
25
Константин Руденок
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
17
Алеша Матко
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
13
Матиц Врбанец
ЦФ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
26
Давид Зец
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Неман
1
Максим Белов
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Целе
19
Nino Milic
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
19
Karlo Špeljak
ЦП
20
Lucas Macek
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
16
Тамар Светлин
ЦФ
31
Metod Jurhar
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Руденок
8
Пантя
33
Карпович
22
Пархоменко
4
Васильев
47
Козлов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
10
Шукуров
17
Зубович
3-1-1-5
77
Розман
2
Карничник
81
Неманич
19
22
Попович
8
Бобичанец
17
Матко
26
Зец
3
Вуклишевич
13
Врбанец
99
Остались в запасе
Неман
Целе
1
Максим Белов
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
19
Nino Milic
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
19
Karlo Špeljak
ЦП
20
Lucas Macek
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
16
Тамар Светлин
ЦФ
31
Metod Jurhar
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Остались в запасе
19
Nino Milic
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
19
Karlo Špeljak
ЦП
20
Lucas Macek
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
16
Тамар Светлин
ЦФ
31
Metod Jurhar
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча Неман - Целе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
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