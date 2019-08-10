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    Шейк Тимит - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Шейк
    Фамилия Тимит
    Команда Париж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 ноября 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амьен 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:0 Амьен (Амьен)
    24.08.2019 1' -90' Амьен (Амьен) 1:2 Нант (Нант)
    17.08.2019 Был в запасе Амьен (Амьен) 1:0 Лилль (Лилль)
    10.08.2019 1' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Амьен (Амьен)
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