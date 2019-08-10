Шейк Тимит - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Шейк
|Фамилия
|Тимит
|Команда
|Париж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 1997 (25 лет)
|Имя
|Шейк
|Фамилия
|Тимит
|Команда
|Париж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амьен
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Амьен (Амьен)
|24.08.2019
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|1:2
|Нант (Нант)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|10.08.2019
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Амьен (Амьен)