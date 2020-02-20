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    Бобби Аллен - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Бобби
    Фамилия Аллен
    Команда Эребру
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 ноября 1991 (31 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2020 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Олимпиакос (Пирей)
    12.03.2020 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    20.02.2020 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 0:1 Арсенал (Лондон)
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