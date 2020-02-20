Бобби Аллен - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Бобби
|Фамилия
|Аллен
|Команда
|Эребру
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Бобби
|Фамилия
|Аллен
|Команда
|Эребру
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2020
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Олимпиакос (Пирей)
|12.03.2020
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.02.2020
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:1
|Арсенал (Лондон)