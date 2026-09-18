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Франция. Лига 2
Команды
Гренобль
Бобби Аллен
Статистика
€ 100 тыс
Бобби Аллен - статистика
Гренобль
28 ноября 1991 (34)
#16 | Вратарь
185 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Гренобль
1 : 1
18.09.2026
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 2, 5 тур
Гренобль
1 : 2
04.09.2026
Анси
Был в запасе
Франция. Лига 2, 4 тур
Лаваль
0 : 3
28.08.2026
Гренобль
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Греция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Вулверхэмптон
1 : 0
06.08.2020
Олимпиакос
1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Олимпиакос
1 : 1
12.03.2020
Вулверхэмптон
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Олимпиакос
0 : 1
20.02.2020
Арсенал
Был в запасе
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