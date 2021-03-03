Шейк Траоре - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Шейк
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Шейк
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ланс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|0:0
|Монако (Монако)
|16.05.2021
|66' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Ланс (Ланс)
|01.05.2021
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|11.04.2021
|77' -90'
|Ланс (Ланс)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:3
|Ланс (Ланс)