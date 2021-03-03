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    Шейк Траоре - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Шейк
    Фамилия Траоре
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 марта 1995 (27 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ланс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 Был в запасе Ланс (Ланс) 0:0 Монако (Монако)
    16.05.2021 66' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Ланс (Ланс)
    01.05.2021 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:1 Ланс (Ланс)
    11.04.2021 77' -90' Ланс (Ланс) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    03.03.2021 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:3 Ланс (Ланс)
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