Статистика по турнирам

Саудовская Аравия. Премьер-лига 2026/2027 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Кубок Азии 2023 Кубок арабских чемпионов 2023 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Саудовская Аравия. Кубок Короля 2023/2024 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Клубный чемпионат мира 2021 Чемпионат мира 2018