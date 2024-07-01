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Лусаил
Амат Ндиайе
Трансферы
€ 800 тыс
Амат Ндиайе - трансферы
Лусаил
16 июля 1996 (30), Дакар
#21 | Нападающий
173 см
Сенегал
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01.07.24 / -
Мальорка
Вальядолид
2 млн €
01.02.24 / 30.06.24
Мальорка
Вальядолид
Аренда
01.07.21 / 01.07.24
Хетафе
Мальорка
3 млн €
05.10.20 / 30.06.21
Хетафе
Мальорка
Аренда
10.08.17 / 01.07.21
Атлетико
Хетафе
3 млн €
28.08.16 / 30.06.17
Атлетико
Тенерифе
Аренда
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