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Катар. Лига звезд
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Лусаил
Амат Ндиайе
Статистика
€ 800 тыс
Амат Ндиайе - статистика
Лусаил
16 июля 1996 (30), Дакар
#21 | Нападающий
173 см
Сенегал
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Лусаил
4 : 0
04.09.2026
Аль-Вакра
75' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
18
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Альмерия
1 : 0
31.05.2026
Вальядолид
1' - 66'
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
0 : 2
24.05.2026
Депортиво
1' - 82'
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг
4 : 1
16.05.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
85' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
03.05.2026
Вальядолид
65' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Вальядолид
1 : 0
25.04.2026
Реал Сосьедад Б
58' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Уэска
1 : 4
06.12.2025
Вальядолид
75' - 90'
76'
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
1 : 1
29.11.2025
Малага
1' - 65'
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
24.11.2025
Вальядолид
1' - 62'
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2025
Лас-Пальмас
1' - 63'
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
0 : 0
09.11.2025
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
2 : 1
03.11.2025
Гранада
1' - 72'
59'
30'
Испания. Сегунда, 11 тур
Депортиво
1 : 1
26.10.2025
Вальядолид
89' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Вальядолид
0 : 1
28.09.2025
Леонеса
1' - 41'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альбасете
2 : 0
21.09.2025
Вальядолид
1' - 46'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
3 : 1
13.09.2025
Альмерия
1' - 62'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
1 : 1
06.09.2025
Вальядолид
1' - 84'
Испания. Сегунда, 3 тур
Вальядолид
0 : 0
30.08.2025
Кордоба
1' - 70'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кастельон
0 : 1
22.08.2025
Вальядолид
1' - 72'
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