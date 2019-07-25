Абдалла Н'Дур - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Абдалла
|Фамилия
|Н'Дур
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Абдалла
|Фамилия
|Н'Дур
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Страсбур
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|3:0
|Страсбур (Страсбур)
|22.08.2019
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|15.08.2019
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Локомотив (Пловдив)
|01.08.2019
|Был в запасе
|Маккаби (Хайфа)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|25.07.2019
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|3:1
|Маккаби (Хайфа)