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    Абдалла Н'Дур - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Абдалла
    Фамилия Н'Дур
    Команда Сошо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Страсбур 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 3:0 Страсбур (Страсбур)
    22.08.2019 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    15.08.2019 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:0 Локомотив (Пловдив)
    01.08.2019 Был в запасе Маккаби (Хайфа) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    25.07.2019 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 3:1 Маккаби (Хайфа)
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