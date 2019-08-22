Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Страсбур - Айнтрахт
Страсбур - Айнтрахт: обзор матча 22 августа 2019
Страсбур
22.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Айнтрахт
33'
К. Зохи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Айнтрахт
Желтая карточка
А. Томассон
71'
51'
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
Л. Коне
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Зохи
Пас отдал
Д. Ленар
33'
31'
Желтая карточка
Д. Абрахам
Желтая карточка
Ж. Мартен
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Селс
5
Коне
23
Митрович
4
Джику
23
Кароль
70
Лала
14
Ленар
8
Мартен
28
Томассон
9
Зохи
19
Ажорк
4-1-1-3-1
1
Трапп
21
Да Коста
13
Хинтереггер
19
Абрахам
20
Хасебе
6
Торро
6
Фернандес
9
Ребич
8
Гачинович
18
Костич
18
Камада
Остались в запасе
Страсбур
Айнтрахт
28
Ибраима Сиссоко
ОП
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
28
Ибраима Сиссоко
ОП
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Страсбур - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
Айнтрахт
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:11
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+