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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Страсбур
Айнтрахт - Страсбур: обзор матча 29 августа 2019
Айнтрахт
29.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Страсбур
27'
С. Митрович (АГ)
60'
Ф. Костич
66'
Д. Да Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Страсбур
Желтая карточка
Ж. Фернандес
79'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
77'
ГОЛ! 3:0!
Д. Да Коста
Пас отдал
Д. Камада
66'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Костич
60'
Желтая карточка
Д. Кор
55'
55'
Красная карточка
Д. Ленар
Желтая карточка
М. Хасебе
44'
Красная карточка
А. Ребич
44'
29'
Желтая карточка
А. Томассон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Митрович
Пас отдал
А. Ребич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
6
Туре
20
Хасебе
13
Хинтереггер
21
Да Коста
31
Кор
17
Роде
18
Костич
18
Камада
9
Ребич
9
Пасьенса
3-2-2-1-2
26
Селс
23
Митрович
5
Коне
4
Джику
70
Лала
23
Кароль
8
Мартен
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
9
Зохи
Остались в запасе
Айнтрахт
Страсбур
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Айнтрахт - Страсбур
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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