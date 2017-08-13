Марсель Франке - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Марсель
|Фамилия
|Франке
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дрезден
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Марсель
|Фамилия
|Франке
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дрезден
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Норвич Сити (Норвич)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Престон (Престон)
|21.11.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|22.10.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|26.09.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|26.08.2017
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|4:0
|Норвич Сити (Норвич)
|19.08.2017
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|4:2
|Норвич Сити (Норвич)
|16.08.2017
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|13.08.2017
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|05.08.2017
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)