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    Марсель Франке - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Марсель
    Фамилия Франке
    Команда Ганновер-96
    Состав Основной
    Родной город Дрезден
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
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