Максим Сазонов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Сазонов
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Имя
|Максим
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Сазонов
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2021
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:2
|ЦСКА (Москва)