Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008