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Эмра Климента
Статистика
Эмра Климента - статистика
Завершил карьеру
13 февраля 1991 (35)
#23 | Защитник
185 см | 82 кг
Черногория
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черногория
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Польша
4 : 2
08.10.2017
Черногория
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Черногория
0 : 1
05.10.2017
Дания
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Черногория
1 : 0
04.09.2017
Румыния
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Казахстан
0 : 3
01.09.2017
Черногория
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Черногория
4 : 1
10.06.2017
Армения
75' - 90'
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