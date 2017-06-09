Джейсон Паси - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Паси
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гибралтар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1989 (34 года)
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Паси
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гибралтар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1989 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гибралтар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2017
|Был в запасе
|Греция
|4:0
|Гибралтар
|07.10.2017
|1' -90'
|Гибралтар
|0:6
|Эстония
|03.09.2017
|Был в запасе
|Гибралтар
|0:4
|Босния и Герцеговина
|31.08.2017
|46' -90'
|Бельгия
|9:0
|Гибралтар
|09.06.2017
|Был в запасе
|Гибралтар
|1:2
|Кипр