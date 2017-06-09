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    Джейсон Паси - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Джейсон
    Фамилия Паси
    Команда Линкольн
    Состав Основной
    Родной город Гибралтар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 февраля 1989 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гибралтар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2017 Был в запасе Греция 4:0 Гибралтар
    07.10.2017 1' -90' Гибралтар 0:6 Эстония
    03.09.2017 Был в запасе Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина
    31.08.2017 46' -90' Бельгия 9:0 Гибралтар
    09.06.2017 Был в запасе Гибралтар 1:2 Кипр
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