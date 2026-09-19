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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Заря
Жерсон Родригес
Статистика
€ 600 тыс
Жерсон Родригес - статистика
Заря
20 июня 1995 (31)
#7 | Полузащитник
Люксембург
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Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
0 : 2
19.09.2026
Динамо К
56' - 90'
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И
Г
П
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К
Вардар
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
1' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
1' - 90'
66'
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