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    Давис Индранс - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Давис
    Фамилия Индранс
    Состав Без клуба
    Родной город Рига
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июня 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Латвия 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2017 1' -90' Латвия 4:0 Андорра
    03.09.2017 1' -90' Латвия 0:3 Швейцария
    37'
    31.08.2017 1' -90' Венгрия 3:1 Латвия
    89'
    09.06.2017 62' -90' Латвия 0:3 Португалия
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