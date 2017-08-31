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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Латвия
Венгрия - Латвия: обзор матча 31 августа 2017
Венгрия
31.08.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 7 тур
3 : 1
Завершен
Латвия
6'
Т. Кадар
26'
А. Салаи
68'
А. Соловьев (АГ)
40'
Г. Фрейманис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Латвия
89'
Желтая карточка
Д. Индранс
86'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
В. Шабала
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Р. Варга
86'
Замена
А. Элек
️️️️
З. Штибер
74'
72'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Е. Казачок
72'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
Д. Икаунекс
Желтая карточка
Б. Беше
71'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Соловьев
68'
67'
Желтая карточка
А. Соловьев
Замена
Д. Беде
️️️️
А. Салаи
66'
Желтая карточка
А. Надь
59'
Желтая карточка
А. Салаи
58'
57'
Желтая карточка
Г. Фрейманис
55'
Желтая карточка
Н. Колесовс
40'
ГОЛ! 2:1!
Г. Фрейманис
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
Пас отдал
Б. Джуджак
26'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кадар
Пас отдал
Р. Варга
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
15
Мате Паткаи
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Никита Колесовс
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
0
Евгений Казачок
ЦП
0
Давис Индранс
ЦП
0
Эдгар Варданян
ЦП
8
Александр Соловьев
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Венгрия
13
Адам Ковачик
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
10
Даниэль Нэги
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
0
Мартон Эппель
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
22
Данилс Улимбашевс
ЦП
14
Эдуардс Тиденбергс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
4-4-2
12
Гулачи
4
Кадар
21
Беше
3
Корхут
20
Гузмич
7
Джуджак
18
Штибер
8
Надь
15
Паткаи
9
Салаи
17
Варга
4-5-1
1
Ванинс
21
Фрейманис
13
Горкшс
26
Максименко
0
Колесовс
10
Икаунекс
0
Индранс
0
Варданян
8
Соловьев
0
Казачок
10
Шабала
18
Штибер
6
Элек
6
Элек
18
Штибер
9
Салаи
13
Беде
13
Беде
9
Салаи
17
Варга
14
Ловренчич
14
Ловренчич
17
Варга
10
Икаунекс
5
Вишняковс
5
Вишняковс
10
Икаунекс
0
Казачок
15
Ракельс
15
Ракельс
0
Казачок
10
Шабала
9
Гутковскис
9
Гутковскис
10
Шабала
Остались в запасе
Венгрия
Латвия
13
Адам Ковачик
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
10
Даниэль Нэги
ЦП
0
Мартон Эппель
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
22
Данилс Улимбашевс
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
14
Эдуардс Тиденбергс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
Остались в запасе
13
Адам Ковачик
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
10
Даниэль Нэги
ЦП
0
Мартон Эппель
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Остались в запасе
22
Данилс Улимбашевс
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
14
Эдуардс Тиденбергс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Александр Старков
Статистика матча Венгрия - Латвия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Групама Арена
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