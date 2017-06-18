Юрген Дамм - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Дамм
|Команда
|Тигрес УАНЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Дамм
|Команда
|Тигрес УАНЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мексика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.07.2017
|Был в запасе
|Португалия
|2:1
|Мексика
|29.06.2017
|Был в запасе
|Германия
|4:1
|Мексика
|24.06.2017
|Был в запасе
|Мексика
|2:1
|Россия
|21.06.2017
|1' -90'
|Мексика
|2:1
|Новая Зеландия
|18.06.2017
|Был в запасе
|Португалия
|2:2
|Мексика