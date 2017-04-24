Максим Скрынник - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Скрынник
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Скрынник
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.05.2017
|90' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|30.04.2017
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.04.2017
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Уфа (мол) (Уфа)