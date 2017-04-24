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    Максим Скрынник - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Александрович
    Фамилия Скрынник
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июля 1999 (23 года)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.05.2017 90' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 3:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    30.04.2017 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    24.04.2017 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Уфа (мол) (Уфа)
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