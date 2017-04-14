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    Егор Скрябин - статистика

    #90 | Защитник
    Имя Егор
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Скрябин
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 апреля 1999 (23 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2017 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    27.04.2017 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    21.04.2017 1' -56' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    14.04.2017 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
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