Егор Скрябин - статистика
#90 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Скрябин
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Егор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Скрябин
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|27.04.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.04.2017
|1' -56'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.04.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)