Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Артем Шитов - статистика

    #67 | Нападающий
    Имя Артем
    Отчество Владимирович
    Фамилия Шитов
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 октября 2000 (22 года)
    Рост 175
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 6 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 62' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    06.05.2017 81' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Уфа (мол) (Уфа)
    24.04.2017 90' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Уфа (мол) (Уфа)
    21.04.2017 85' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    14.04.2017 82' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
    85' 90'
    08.04.2017 87' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Спартак М (мол) (Москва)
    90'
    • Читайте нас: 
    11