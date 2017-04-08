Артем Шитов - статистика
#67 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шитов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Имя
|Артем
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шитов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|62' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.05.2017
|81' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|24.04.2017
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.04.2017
|85' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|14.04.2017
|82' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|85' 90'
|08.04.2017
|87' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Спартак М (мол) (Москва)
|90'