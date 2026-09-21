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Румыния. Лига I
Команды
Петролул
Сержу Ханка
Статистика
€ 100 тыс
Сержу Ханка - статистика
Петролул
4 апреля 1992 (34), Тыргу-Муреш
#20 | Полузащитник
182 см
Румыния
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Петролул
2 : 0
21.09.2026
Чиксереда Меркуря Чук
1' - 90'
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
2 : 0
06.09.2026
Корвинул Хунедоара
1' - 54'
48'
Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя Клуж
2 : 3
28.08.2026
Петролул
1' - 81'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига наций 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Университатя
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
25.08.2022
Университатя
1' - 71'
Лига конференций, 4 раунд
Университатя
1 : 1
18.08.2022
Хапоэль БШ
1' - 63'
Лига конференций, 3 раунд
Университатя
3 : 0
11.08.2022
Заря
1' - 74'
Лига конференций, 3 раунд
Заря
1 : 0
04.08.2022
Университатя
1' - 78'
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