Сержу Ханка - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Сержу
|Фамилия
|Ханка
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тыргу-Муреш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Сержу
|Фамилия
|Ханка
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тыргу-Муреш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Университатя
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -71'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|18.08.2022
|1' -63'
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|11.08.2022
|1' -74'
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Заря (Луганск)
|04.08.2022
|1' -78'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Университатя (Крайова)