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    Дор Эло - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Дор
    Фамилия Эло
    Команда Хапоэль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 сентября 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль БШ 3 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 0:2 Виктория (Пльзень)
    23.11.2017 Был в запасе Лугано (Лугано) 1:0 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    02.11.2017 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    6'
    19.10.2017 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:2 ФКСБ (Бухарест)
    28.09.2017 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    69'
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