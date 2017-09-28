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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Хапоэль БШ
Виктория - Хапоэль БШ: обзор матча 28 сентября 2017
Виктория
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
3 : 1
Завершен
Хапоэль БШ
29'
М. Петржела
76'
Я. Копиц
89'
М. Бакош
69'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Хапоэль БШ
ГОЛ! 3:1!
М. Бакош
Пас отдал
М. Земан
89'
86'
Желтая карточка
Л. Таха
Замена
М. Бакош
️️️️
М. Крменчик
85'
80'
Замена
М. Охана
️️️️
М. Меликсон
80'
Замена
И. Куэнка
️️️️
В. Браун
ГОЛ! 2:1!
Я. Копиц
Пас отдал
А. Иваншиц
76'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Д. Коларж
74'
69'
ГОЛ! 1:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Д. Эло
63'
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
Б. Саар
Замена
М. Земан
️️️️
М. Петржела
62'
Желтая карточка
М. Гавел
55'
47'
Желтая карточка
Б. Саар
ГОЛ! 1:0!
М. Петржела
Пас отдал
Я. Копиц
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
18
Дор Эло
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
19
Ян Коваржик
ЛВ
15
Диего Живулич
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
16
Нив Жрихан
ЦФ
18
Майкл Охана
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-5-1
16
Грушка
37
Хайек
2
Гейда
24
Гавел
14
Ржезник
26
Коларж
10
Копиц
7
Горжава
17
Грошовски
11
Петржела
21
Крменчик
4-4-2
1
Гореш
20
Таха
69
Корхут
44
Эльхамед
18
Эло
7
Ради
24
Меликсон
30
Огочукву
8
Браун
17
Пекхарт
9
Саар
26
Коларж
23
Иваншиц
23
Иваншиц
26
Коларж
21
Крменчик
23
Бакош
23
Бакош
21
Крменчик
11
Петржела
9
Земан
9
Земан
11
Петржела
24
Меликсон
18
Охана
18
Охана
24
Меликсон
9
Саар
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
9
Саар
8
Браун
7
Куэнка
7
Куэнка
8
Браун
Остались в запасе
Виктория
Хапоэль БШ
1
Матуш Козачик
ВР
15
Диего Живулич
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
55
Гай Хаймов
ВР
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
16
Нив Жрихан
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
15
Диего Живулич
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Остались в запасе
55
Гай Хаймов
ВР
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
16
Нив Жрихан
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Виктория - Хапоэль БШ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Доосан Арена
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