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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Виктория
Хапоэль БШ - Виктория: обзор матча 07 декабря 2017
Хапоэль БШ
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
0 : 2
Завершен
Виктория
28'
Л. Гейда
83'
Т. Горжава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Виктория
83'
ГОЛ! 0:2!
Т. Горжава
Пас отдал
Р. Ржезник
80'
Желтая карточка
А. Чермак
Желтая карточка
Л. Таха
76'
75'
Желтая карточка
Д. Лимберски
68'
Желтая карточка
М. Крменчик
63'
Желтая карточка
А. Грушка
Желтая карточка
Д. Эйнбиндер
53'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гейда
Пас отдал
М. Петржела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
20
Лоай Таха
ЦЗ
18
Дор Эло
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
7
Махаран Ради
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
8
Владимир Браун
ЦП
18
Майкл Охана
ЦФ
7
Исаак Куэнка
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
26
Даниэль Коларж
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
30
Джон Огочукву
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
4-3-3
55
Хаймов
20
Таха
44
Эльхамед
69
Корхут
18
Эло
7
Ради
9
Эйнбиндер
8
Браун
17
Пекхарт
7
Куэнка
18
Охана
4-5-1
16
Грушка
2
Гейда
4
Хубник
14
Ржезник
8
Лимберски
26
Коларж
7
Горжава
11
Петржела
10
Копиц
17
Грошовски
21
Крменчик
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Виктория
1
Давид Гореш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
30
Джон Огочукву
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
1
Матуш Козачик
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
1
Давид Гореш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
30
Джон Огочукву
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Хапоэль БШ - Виктория
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
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