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    Линар Мухаметшин - статистика

    #94 | Нападающий
    Имя Линар
    Отчество Ильдусович
    Фамилия Мухаметшин
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 июля 1999 (23 года)
    Рост 171
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 46' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    06.05.2017 88' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Уфа (мол) (Уфа)
    21.04.2017 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    08.04.2017 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Спартак М (мол) (Москва)
    31.03.2017 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    18.03.2017 85' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:2 Уфа (мол) (Уфа)
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