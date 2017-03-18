Линар Мухаметшин - статистика
#94 | Нападающий
|Имя
|Линар
|Отчество
|Ильдусович
|Фамилия
|Мухаметшин
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1999 (23 года)
|Рост
|171
|Вес
|61
|Имя
|Линар
|Отчество
|Ильдусович
|Фамилия
|Мухаметшин
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1999 (23 года)
|Рост
|171
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|46' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.05.2017
|88' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Спартак М (мол) (Москва)
|31.03.2017
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|18.03.2017
|85' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:2
|Уфа (мол) (Уфа)