Кирилл Ильин - статистика
#57 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ильин
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|62
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ильин
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|22.04.2017
|1' -47'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.04.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|31.03.2017
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|18.03.2017
|90' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)