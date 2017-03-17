Руслан Щербин - статистика
#85 | Нападающий
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Айдарович
|Фамилия
|Щербин
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Айдарович
|Фамилия
|Щербин
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -75'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.05.2017
|1' -67'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|28.04.2017
|1' -82'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|25.04.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|22.04.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.04.2017
|89' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|17.03.2017
|83' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)