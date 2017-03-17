Алексей Карнаухов - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Карнаухов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Вес
|72
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Карнаухов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.05.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|28.04.2017
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|25.04.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|22.04.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.04.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|90'
|17.03.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)