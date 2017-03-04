Андрей Дубровин - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Дубровин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1999 (23 года)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Дубровин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1999 (23 года)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2017
|87' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|22.04.2017
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|07.04.2017
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.03.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)