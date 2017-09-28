Майкл Охана - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Охана
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иерусалим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Охана
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иерусалим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|0:2
|Виктория (Пльзень)
|23.11.2017
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|1:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|02.11.2017
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|19.10.2017
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|ФКСБ (Бухарест)
|28.09.2017
|80' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)