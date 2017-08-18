Энцо Зидан - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Зидан
|Команда
|Райо Махадаонда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бордо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Зидан
|Команда
|Райо Махадаонда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бордо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2017
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:3
|Алавес (Витория-Гастейс)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|10.09.2017
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|26.08.2017
|77' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|18.08.2017
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)