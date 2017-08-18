Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энцо Зидан - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Энцо
    Фамилия Зидан
    Команда Райо Махадаонда
    Состав Основной
    Родной город Бордо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алавес 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2017 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:3 Алавес (Витория-Гастейс)
    20.09.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    10.09.2017 1' -90' Сельта (Виго) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    26.08.2017 77' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Барселона (Барселона)
    18.08.2017 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    • Читайте нас: 
    11