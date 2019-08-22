Файкал Реррас - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Файкал
|Фамилия
|Реррас
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Файкал
|Фамилия
|Реррас
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карабах
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|28.11.2019
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Карабах (Агдам)
|07.11.2019
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|03.10.2019
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:4
|Карабах (Агдам)
|19.09.2019
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|29.08.2019
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:1
|Линфилд (Белфаст)
|22.08.2019
|1' -90'
|Линфилд (Белфаст)
|3:2
|Карабах (Агдам)