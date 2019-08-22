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    Файкал Реррас - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Файкал
    Фамилия Реррас
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Родной город Льеж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карабах 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2019 Был в запасе Карабах (Агдам) 1:1 Дюделанж (Дюделанж)
    28.11.2019 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:0 Карабах (Агдам)
    07.11.2019 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Карабах (Агдам)
    03.10.2019 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 1:4 Карабах (Агдам)
    19.09.2019 Был в запасе Карабах (Агдам) 0:3 Севилья (Севилья)
    29.08.2019 Был в запасе Карабах (Агдам) 2:1 Линфилд (Белфаст)
    22.08.2019 1' -90' Линфилд (Белфаст) 3:2 Карабах (Агдам)
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