Статистика по турнирам

Египет. Премьер-лига 2025/2026 Египет. Премьер-лига 2024/2025 Лига чемпионов Африки 2024/2025 Межконтинентальный кубок 2024 Клубный чемпионат мира 2023 Кубок африканских наций 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Клубный чемпионат мира 2022 Турция. Суперлига 2021/2022 Клубный чемпионат мира 2020 Португалия. Примейра 2019/2020 Чемпионат мира 2018 Кубок африканских наций 2017