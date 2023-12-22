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ЕНППИ
Кахраба
Статистика
€ 200 тыс
Кахраба - статистика
ЕНППИ
13 апреля 1994 (32), Каир
#10 | Полузащитник
182 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Ахли
3
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Урава Рэд Даймондс
2 : 4
22.12.2023
Аль-Ахли
1' - 59'
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Флуминенсе
2 : 0
18.12.2023
Аль-Ахли
1' - 75'
Клубный чемпионат мира, 2 раунд
Аль-Ахли
3 : 1
15.12.2023
Аль-Иттихад
1' - 72'
59, 62'
69'
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