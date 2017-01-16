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    Ломалиса Мутамбала - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Ломалиса
    Фамилия Мутамбала
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ДР Конго 3 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2017 1' -90' ДР Конго 1:2 Гана
    60'
    24.01.2017 1' -90' Того 1:3 ДР Конго
    20.01.2017 Был в запасе Кот-д'Ивуар 2:2 ДР Конго
    16.01.2017 65' -81' ДР Конго 1:0 Марокко
    74' 81'
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