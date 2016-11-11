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    Антонио Млинар - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Антонио
    Фамилия Млинар
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Родной город Целе
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июня 1991 (31 год)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2017 Был в запасе Словения 2:2 Шотландия
    05.10.2017 Был в запасе Англия 1:0 Словения
    04.09.2017 Был в запасе Словения 4:0 Литва
    01.09.2017 Был в запасе Словакия 1:0 Словения
    10.06.2017 1' -90' Словения 2:0 Мальта
    11.11.2016 Был в запасе Мальта 0:1 Словения
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