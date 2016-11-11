Антонио Млинар - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Млинар
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Целе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Млинар
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Целе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словения
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2017
|Был в запасе
|Словения
|2:2
|Шотландия
|05.10.2017
|Был в запасе
|Англия
|1:0
|Словения
|04.09.2017
|Был в запасе
|Словения
|4:0
|Литва
|01.09.2017
|Был в запасе
|Словакия
|1:0
|Словения
|10.06.2017
|1' -90'
|Словения
|2:0
|Мальта
|11.11.2016
|Был в запасе
|Мальта
|0:1
|Словения