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    Рашад Эюбов - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Рашад
    Фамилия Эюбов
    Команда Габала
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 декабря 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2019 Был в запасе Венгрия 1:0 Азербайджан
    09.09.2019 Был в запасе Азербайджан 1:1 Хорватия
    06.09.2019 Был в запасе Уэльс 2:1 Азербайджан
    11.06.2019 1' -79' Азербайджан 1:5 Словакия
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