Рашад Эюбов - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Рашад
|Фамилия
|Эюбов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1992 (30 лет)
|Имя
|Рашад
|Фамилия
|Эюбов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2019
|Был в запасе
|Венгрия
|1:0
|Азербайджан
|09.09.2019
|Был в запасе
|Азербайджан
|1:1
|Хорватия
|06.09.2019
|Был в запасе
|Уэльс
|2:1
|Азербайджан
|11.06.2019
|1' -79'
|Азербайджан
|1:5
|Словакия