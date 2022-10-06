Багали Дабо - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Багали
|Фамилия
|Дабо
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Имя
|Багали
|Фамилия
|Дабо
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -67'
|Аполлон (Лимассол)
|1:0
|Вадуц (Вадуц)
|27.10.2022
|68' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Аполлон (Лимассол)
|13.10.2022
|1' -46'
|Аполлон (Лимассол)
|1:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|06.10.2022
|85' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|3:2
|Аполлон (Лимассол)