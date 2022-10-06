Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Багали Дабо - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Багали
    Фамилия Дабо
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июля 1988 (34 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -67' Аполлон (Лимассол) 1:0 Вадуц (Вадуц)
    27.10.2022 68' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:0 Аполлон (Лимассол)
    13.10.2022 1' -46' Аполлон (Лимассол) 1:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    06.10.2022 85' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 3:2 Аполлон (Лимассол)
    • Читайте нас: 
    11