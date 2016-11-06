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    Роман Пекулов - статистика

    #48 | Полузащитник
    Имя Роман
    Отчество Игоревич
    Фамилия Пекулов
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал Т (мол) 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2017 90' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    23.04.2017 90' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    15.04.2017 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    31.03.2017 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    03.03.2017 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    28.02.2017 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    04.12.2016 90' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.11.2016 90' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    25.11.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    06.11.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    20.10.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    16.10.2016 90' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 3:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    30.09.2016 87' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    10.09.2016 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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