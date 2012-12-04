Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008