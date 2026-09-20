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МЛС 2026
Команды
Нэшвилл
Кристиан Эспиноса
Статистика
€ 4,50 млн
Кристиан Эспиноса - статистика
Нэшвилл
3 апреля 1995 (31), Буэнос-Айрес
#7 | Полузащитник
173 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
78'
87'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
1' - 81'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 87'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 81'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 87'
43'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Сегунда 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
20
4
8
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
78'
87'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
1' - 81'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 87'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 81'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 87'
43'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
62' - 90'
90'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 89'
16'
86'
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
1' - 90'
34, 74'
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
62' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
4 : 2
26.04.2026
Шарлотт
1' - 86'
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
19.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
61'
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
1 : 2
12.04.2026
Нэшвилл
76' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
1' - 78'
США. МЛС, 5 тур
Нэшвилл
5 : 0
22.03.2026
Орландо Сити
1' - 68'
5'
67'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
67' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 78'
33'
США. МЛС, 2 тур
Даллас
0 : 0
01.03.2026
Нэшвилл
1' - 88'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
4 : 1
22.02.2026
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1' - 83'
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