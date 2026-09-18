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Лига 1 2025/2026
Команды
Ланс
Одсонн Эдуард
Статистика
€ 12 млн
Одсонн Эдуард - статистика
Ланс
16 января 1998 (28)
#11 | Нападающий
182 см
Франция
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 1
18.09.2026
Ланс
58' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
1' - 46'
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
62' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
70' - 90'
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Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
62' - 90'
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