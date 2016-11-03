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    Соуза Вилльям - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Соуза
    Фамилия Вилльям
    Команда Стандард
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль БШ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2017 1' -90' Бешикташ (Стамбул) 2:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    16.02.2017 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:3 Бешикташ (Стамбул)
    42'
    08.12.2016 Был в запасе Стандард (Льеж) 1:1 Аякс (Амстердам)
    03.11.2016 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 0:3 Стандард (Льеж)
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