Соуза Вилльям - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Соуза
|Фамилия
|Вилльям
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Соуза
|Фамилия
|Вилльям
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2017
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|2:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|16.02.2017
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:3
|Бешикташ (Стамбул)
|42'
|08.12.2016
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|Стандард (Льеж)