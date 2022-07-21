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    Александру Тудоре - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Александру
    Фамилия Тудоре
    Команда Сепси
    Состав Основной
    Родной город Галац
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 марта 1996 (26 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сепси 4 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 72' -90' Юргорден (Стокгольм) 3:1 Сепси (Сфынту-Георге)
    04.08.2022 70' -90' Сепси (Сфынту-Георге) 1:3 Юргорден (Стокгольм)
    79'
    28.07.2022 64' -121' Олимпия (Любляна) 2:1
    (2:4)п    		 Сепси (Сфынту-Георге)
    21.07.2022 65' -90' Сепси (Сфынту-Георге) 3:1 Олимпия (Любляна)
    67' 84'
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