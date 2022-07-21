Александру Тудоре - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Тудоре
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галац
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Тудоре
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галац
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сепси
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|72' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|04.08.2022
|70' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|79'
|28.07.2022
|64' -121'
|Олимпия (Любляна)
|2:1
(2:4)п
|Сепси (Сфынту-Георге)
|21.07.2022
|65' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|3:1
|Олимпия (Любляна)
|67' 84'